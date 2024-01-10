В правительстве Красноярского края назначили трех новых заместителей министров

Ранее сообщалось, что Максим Ермаков стал министром промышленности и торговли Красноярского края. В краевую власть он перешел из банковского сектора, где работал на руководящих должностях. В 2022 году он был назначен исполнительным директором Государственного фонда развития промышленности Красноярского края, а в конце декабря 2023-го возглавил министерство.