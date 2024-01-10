В правительстве Красноярского края назначили трех новых заместителей министров

В правительстве Красноярского края уволили одного заместителя министра и назначили троих. Распоряжения опубликовали 10 января.
У министра образования края появился новый заместитель — Татьяна Гридасова. Согласно контракту, она будет работать в этой должности 3 года. До этого чиновница возглавляла отдел общего образования в том же ведомстве.
Бывший мэр Зеленогорска Михаил Сперанский получил должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. С ним тоже заключили договор на 3 года.
Замначальника отдела развития растениеводства министерства сельского хозяйства края Сергея Шекка повысили до заместителя министра. Контракт с ним заключен на 1 год.
Покинул свой пост заместитель министра здравоохранения края Михаил Родиков. Из документа следует, он уволился по собственному желанию. Чиновник проработал в этой должности более 5 лет.
Ранее сообщалось, что Максим Ермаков стал министром промышленности и торговли Красноярского края. В краевую власть он перешел из банковского сектора, где работал на руководящих должностях. В 2022 году он был назначен исполнительным директором Государственного фонда развития промышленности Красноярского края, а в конце декабря 2023-го возглавил министерство.