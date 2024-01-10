Врио мэра Новосибирска прокомментировал снежные скульптуры в парке «Арена»

10 января врио мэра Новосибирска Олег Клемешов прокомментировал снежные скульптуры в парке «Арена», которые создали в рамках Фестиваля снежных баб.
Он рассказал, что все объекты получились красивыми, а скульпторы достойно показали себя. Олег Клемешов также добавил, что в следующий раз для участия нужно привлекать еще больше команд.
Помимо этого, Дара Разживина, заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, объяснила, что некоторые скульптуры были разрушены из-за погодных условий и неустойчивой конструкции. В данный момент идет обсуждение со скульпторами о восстановление объектов.
«Безусловно, нужно охрану обеспечивать. Потому что, на самом деле, скульптуры получились красивые, скульпторы поработали, считаю, очень хорошо и представили свое творчество достаточно достойно», — добавил Клемешов.
Напомним, что Олег Клемешов раскритиковал уборку снега.