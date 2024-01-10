Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ

Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности учителя истории в СШ № 7 (Астана), в которой проработал до 1992-го. В разные годы работал преподавателем кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992−1998), экспертом Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента (1998−1999), заведующим сектором Аналитического центра Совета безопасности Администрации президента (1999−2002).