Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ

Об этом стало известно на первом в 2024 году заседании постоянного совета ОДКБ.
Марат Сыздыков родился 27 апреля 1966 года в Астане. В 1991 году окончил Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006-м — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.
Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности учителя истории в СШ № 7 (Астана), в которой проработал до 1992-го. В разные годы работал преподавателем кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992−1998), экспертом Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента (1998−1999), заведующим сектором Аналитического центра Совета безопасности Администрации президента (1999−2002).
Также занимал такие должности, как второй и первый секретарь советника посольства Казахстана в России (2002−2010), заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента (2010−2014), советник-посланник посольства Казахстана в России (2014−2019), замминистра иностранных дел РК (03.2019−04.2022).
Должность постоянного представителя РК при Организации Договора о коллективной безопасности занимает с апреля 2022 года.