В Молдавии не будут возвращать в эфир оппозиционные телеканалы

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Оппозиционные в Молдавии телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу, заявил журналистам официальный представитель правительства республики Даниел Водэ.
Ранее в Молдавии правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) — по требованию Службы информации и безопасности страны и под предлогом борьбы с «российской пропагандой» — ввела запрет на трансляцию российских телеканалов. Также были заблокированы сайты российских газет и онлайн-изданий. Кроме того, в республике были закрыты местные оппозиционные телеканалы и интернет-СМИ.
«Телеканалы, у которых отозвали лицензии решением КЧС, не будут работать. Созданный при правительстве Комитет стратегических инвестиций выступил с рекомендацией не активировать лицензии, они остаются отозванными, пока не выяснится, кто стоит за этими телеканалами. Государство обязано предоставлять гражданам информационную безопасность».
В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против «изменников родины», блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил «концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией» на 2024−2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.