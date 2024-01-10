Трамп заявил, что США не будут помогать Евросоюзу в случае войны

«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас», — процитировал Трампа Бретон.
По его словам, бывший американский президент также говорил о бесполезности НАТО и о том, что США выйдут из состава альянса. Бретон назвал позицию Трампа тревожной и отметил, что с опаской относится к его возможному возвращению на пост президента Штатов.
До этого бывший юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что Дональд Трамп представляет величайшую угрозу демократии в истории страны. Он призвал американцев относиться к Трампу «очень серьезно».