Трамп заявил, что США не будут помогать Евросоюзу в случае войны

Бывший президент США Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который, по его же словам, присутствовал на встрече Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году.