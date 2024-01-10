Встреча министров иностранных дел БРИКС пройдет в Нижнем Новгороде в июне

Сергей Малов отметил, что с 1 января количество стран-участников БРИКС увеличилось в два раза. Теперь в сообщество входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
В сентябре пройдет саммит БРИКС в Казани под председательством Владимира Путина, а в июне — встреча министров в Нижнем Новгороде под председательством Сергея Лаврова.
«Даты будут определены ближе к июню, потому что здесь очень много согласований. Это будет двухдневная встреча у нас, в Нижнем Новгороде», — пояснил Сергей Малов.
Сейчас правительство Нижегородской области решает организационные вопросы, в том числе занимается подбором площадок.
«Губернатор Глеб Никитин сказал, что Нижегородская область с большим удовольствием готова встретить это мероприятие. Это очень хорошо для нас, потому что это мирового масштаба мероприятие».
Напомним, в этом году страна планирует провести около 200 мероприятий, 10 из которых будут на уровне министров.