СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море

Ранее Россия предложила три поправки в текст резолюции, в том числе указание палестино-израильского конфликта в качестве причины обострения ситуации в Красном море, однако они были отклонены Совбезом. Как заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя, именно эскалация в Газе является «коренной причиной» нынешней ситуации в Красном море. «Без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего», — подчеркнул дипломат.