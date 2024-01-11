Меры безопасности усилят в Приморье в дни выборов президента России

Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии региона.
Как озвучила председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких, в дни выборов в регионе будет работать 1262 участковых комиссии, не считая участков в местах временного пребывания. В их число входят комиссии, образованные на судах, находящихся в плавании.
«В Приморье 660 участков оснастят видеонаблюдением, для безопасности на УИКах установят металлодетекторы. Сейчас идет работа совместно с правоохранительными органами, МЧС по определению тех мер, которые необходимо предпринять для обеспечения максимальной безопасности во время голосования», — подчеркнула она.
По словам представителей силовых структур края, сейчас проводятся обследования участков, а в преддверии выборов и в дни голосования будут задействованы дополнительные силы сотрудников полиции и Росгвардии, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Председатель правительства Приморья Вера Щербина подчеркнула, что идет большая работа по подготовке к предстоящим выборам: «Наша задача — максимально обезопасить избирательный процесс, избежать провокаций и преступлений. За время подготовки к голосованию нужно отработать оставшиеся вопросы и провести выборы президента России на достойном уровне».