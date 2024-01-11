Меры безопасности усилят в Приморье в дни выборов президента России

«В Приморье 660 участков оснастят видеонаблюдением, для безопасности на УИКах установят металлодетекторы. Сейчас идет работа совместно с правоохранительными органами, МЧС по определению тех мер, которые необходимо предпринять для обеспечения максимальной безопасности во время голосования», — подчеркнула она.