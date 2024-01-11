В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан

В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства.
«Решение Российской Федерации вызывает сожаление», — заявил Захаров журналистам. По его словам, Молдавия сохраняет твердую приверженность «противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета».
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.