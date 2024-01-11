Токаев освободил от должности посла в Иране

Соответствующий указ опубликован 11 января 2024 года на сайте Акорды.
«Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран», — сказано в сообщении.
Асхат Оразбай родился 2 декабря 1960 года. В 1985 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина.
С 1982 по 1983 годы был военным переводчиком в Афганистане.
В 2004 году — посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан.
В 2008—2012 годы являлся послом Казахстана в Туркменистане.
С 4 июля 2012 по 1 января 2019 год — посол Казахстана в Республике Индонезия.
С 20 августа 2015 по 1 января 2019 года — посол Казахстана в Республике Филиппины по совместительству.
В январе 2019 года получил должность посла Казахстана в Исламской Республике Иран.