Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля. Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен на брифинге по итогам заседании кабмина. Трансляция велась на официальном канале правительства в YouTube. Напомним, что предыдущее ограничение финны вводили 15 декабря, и действовало оно до 14 января.