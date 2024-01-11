Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля. Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен на брифинге по итогам заседании кабмина. Трансляция велась на официальном канале правительства в YouTube. Напомним, что предыдущее ограничение финны вводили 15 декабря, и действовало оно до 14 января.
— Правительство Финляндии приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные пункты останутся закрытыми, за исключением железнодорожных грузоперевозок через пункт пропуска Вайниккала, — сказала Мари Рантанен.
Отметим, что ранее глава МВД заявляла, что Финляндия не собирается открывать границу с Россией. По ее словам, причиной все также являются мигранты. Там опасаются, что после возобновления работы пунктов пропуска иностранцы вновь продолжат свои попытки переехать.