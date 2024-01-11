В Тирасполе пройдет встреча представителей по политическим вопросам

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — Sputnik. Проблемы в экономике станут главным предметом для обсуждения на встрече политпредставителей, которая запланирована на 16 января и пройдет в тираспольском офисе Миссии ОБСЕ.
Приднестровская сторона вновь заявит о проблемах, с которыми сталкивается регион в связи с ограничительными мерами со стороны официального Кишинева.
«В частности, будет обсуждаться необоснованное истребование таможенных пошлин с товаров экономических агентов, препятствия экспортным поставкам промышленных предприятий Приднестровья, а также производителей алкоголя», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства приднестровского региона.
Тирасполь также намерен инициировать дискуссию по вопросу ввоза в Приднестровье медицинского диагностического оборудования и попыток взимания платы за загрязнение окружающей среды с предприятий региона.