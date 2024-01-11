«Молодежь ходит в наушниках»: новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане

В МВД сообщили о новых правилах для пешеходов, которые могут ввести в скором времени. Согласно нововведению, граждане, переходящие дорогу на перекрестках на зеленый свет, будут обязаны уступить автомобилю, не завершившему маневр, движение.
«Транспортное средство заезжает на моргающий, и когда на середине перекрестка находится, загорается зеленый сигнал светофора. В это время должен пешеход убедиться, действительно указанное транспортное средство завершило маневр или нет. При включении разрешающего сигнала светофора пешеход уступает дорогу транспортным средствам», — говорит старший инспектор по особым поручениям МВД Танат Асылжанов.
Аргументом для введения данного правила полицейские называют статистику — в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.
«Прошлый год наезд на пешеходов — 492. Погибших больше по статистике. По стандартам у нас большие перекрестки. Рассчитано это полностью. Пешеходы разные. Молодежь ходит в наушниках, по сторонам не смотрит. Во избежание таких ситуаций мы думаем, что в дальнейшем в этом пункте будут изменения», — пояснил Асылжанов.
Некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других — до 100. Новые правила пока находятся на стадии согласования. Если госорганы одобрят поправки, они могут заработать уже через месяц.