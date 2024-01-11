«Молодежь ходит в наушниках»: новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане

«Прошлый год наезд на пешеходов — 492. Погибших больше по статистике. По стандартам у нас большие перекрестки. Рассчитано это полностью. Пешеходы разные. Молодежь ходит в наушниках, по сторонам не смотрит. Во избежание таких ситуаций мы думаем, что в дальнейшем в этом пункте будут изменения», — пояснил Асылжанов.