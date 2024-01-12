Губернатор Приморья вспомнил развал СССР: «Каждый надеялся сам на себя»

«Сейчас идет большая фейковая агитация со стороны Украины, западных стран и иноагентов. Важно иметь поддержку тех решений, которые принимаются президентом, органами власти на региональном и федеральном уровне. Это формирует целостность органов власти и доверие население, которое как никогда необходимо власти в такие сложные периоды, которые проходит наша страна, противостоя Западу. Рель СМИ в этом огромна», — отметил Олег Кожемяко.
«25 млн человек в один миг оказались не в своей стране. Были страшные удары по армии, которые наносились со стороны различных структур, сокращали части, училища. Остались десятки военных городков, тысячи военных семей, отсутствие социальных выплат, отсутствие стабильного электричества, развал всей энергетики, непонятная приватизация которая здесь происходила, бандитизм, когда люди искали защиту у каких-то сообществ. Каждый надеялся сам на себя», — вспомнил глава региона.
Олег Кожемяко отметил, что распад СССР был выгоден в первую очередь западным странам. Поэтому важно не допустить подобного в наши дни.
Ранее «ФедералПресс» писал, что губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, сколько находится сегодня на фронте военнослужащих из нашего региона. Он отметил, что это связано с тем, что на территории края расположены многочисленные военные подразделения.