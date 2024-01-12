Губернатор Приморья вспомнил развал СССР: «Каждый надеялся сам на себя»

«25 млн человек в один миг оказались не в своей стране. Были страшные удары по армии, которые наносились со стороны различных структур, сокращали части, училища. Остались десятки военных городков, тысячи военных семей, отсутствие социальных выплат, отсутствие стабильного электричества, развал всей энергетики, непонятная приватизация которая здесь происходила, бандитизм, когда люди искали защиту у каких-то сообществ. Каждый надеялся сам на себя», — вспомнил глава региона.