Зеленский поднял эту тему на пресс-конференции в Риге вчера, 11 января. Его попросили оценить высказывания господина Десантиса, возмутившегося, что деньги США идут на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам. Владимир Зеленский ответил, что 45-летний губернатор Флориды слишком молод и не понимает, что такое поддержка пенсионеров в воюющей стране. Он сказал, что на Украине около 12 млн пенсионеров, которые просто умрут без выплат.