В поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,8 млн подписей

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев — бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий — Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. — в каждом субъекте РФ.