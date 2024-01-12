Володин прокомментировал ситуацию с «голой» вечеринкой

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе «Мутабор», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.
Спикер подчеркнул, что российское общество не согласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей. По его мнению, в подобных случаях будет правильно, чтобы «все реагировали и защищали страну».
В пятницу Володин принял участие в торжественном заседании Госдумы, посвященном Дню работника прокуратуры. Он вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарности.
Скандальная вечеринка прошла в столичном клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря с дресс-кодом «почти без одежды». Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус «закрытого мероприятия», сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.
Позже почти все звездные участники «голой вечеринки» разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка».
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Запрещенная в России экстремистская организация.