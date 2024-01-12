«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», — рассказал Шамба агентству «РИА Новости».
Он добавил, что Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии. Они, по словам Сергея Шамбы, выполняются, так как с 2008 года у республики не было случаев с захватом судов в море или эскалации на границе с Грузией.
В октябре 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания заявил о подписании соглашения об открытии базы ВМФ России в Очамчирской бухте. МИД Грузии в связи с этим выразил обеспокоенность и назвал договоренности «очередной попыткой узаконить незаконную оккупацию Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии».
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии более 15 лет назад, 26 августа 2008 года, когда президентом РФ был господин Медведев. Он считает, что признание независимости республик обеспечило мир на Кавказе. Дмитрий Медведев допускает присоединение республик к России.