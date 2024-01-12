Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них

После обострения конфликта между Израилем и Палестиной хуситы выступили в поддержку движения ХАМАС. В начале они пытались запускать ракеты и дроны по Израилю. Но не получилось. При этом неудача их не остановила. С ноября они стали нападать на торговые суда. Хуситы заявили, что не пропустят связанные с Израилем суда через пролив Баб-эль-Мандебский. Этот ход стал более успешным. По заявлению американцев, хуситы атаковали более 20 кораблей в Красном море. В ответ на этот ощутимый удар Соединенные Штаты направили в регион свои морские боевые соединения.