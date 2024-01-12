Утверждена спортивная программа «Игр будущего» и объекты проведения турнира

(Город Казань KZN.RU, 12 января). На заседании оргкомитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» утвердили спортивную программу состязаний и объекты их проведения. Встреча прошла под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, участие приняли министр спорта страны Олег Матыцин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Мэр Казани Ильсур Метшин.
«Завершается отбор участников, включая топовых спортсменов и команды, активно продолжается пригласительная кампания почетных гостей, запущена билетная программа, готовится зрелищная церемония открытия. Уверен, что “Игры будущего” продемонстрируют всему миру, что Россия является ведущей технологической и спортивной державой», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Олег Матыцин добавил, что в Кемерове и Севастополе уже открыты фиджитал-центры, еще один подобный объект откроется в преддверии «Игр будущего» в Казани. Ожидается, что до конца года поклонников фиджитал-движения примут еще порядка 17 таких точек.
«Совместно с Минобрнауки и Минпросвещения реализуются образовательные программы. В рамках международного сотрудничества осуществляется взаимодействие со странами СНГ, ШОС, БРИКС по развитию нового движения. Все это подтверждает потенциал фиджитал-спорта и возможности его дальнейшего масштабирования», — отметил министр спорта.
По словам Рустама Минниханова, все службы и ведомства находятся в оперативной готовности к проведению турнира, заявленные в плане сроки исполняются.
«Республика Татарстан неоднократно демонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки международных спортивных соревнований. Уверяю, мы приложим все усилия для того, чтобы первые в истории “Игры будущего” состоялись в Казани на высочайшем организационном уровне», — приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба Раиса РТ.
Напомним, состязания стартуют в столице РТ 21 февраля, а завершатся 3 марта. Ранее Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить открытие «Игр будущего».