Утверждена спортивная программа «Игр будущего» и объекты проведения турнира

Олег Матыцин добавил, что в Кемерове и Севастополе уже открыты фиджитал-центры, еще один подобный объект откроется в преддверии «Игр будущего» в Казани. Ожидается, что до конца года поклонников фиджитал-движения примут еще порядка 17 таких точек.