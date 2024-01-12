Кения договорилась о предоставлении рабочих мест в России для 10 тыс. кенийцев

Как уточнил Хусейн Мохамед, с Израилем достигнута договоренность о предоставлении 30 тыс. вакансий в сельском хозяйстве. 20 тыс. рабочих мест в строительстве и сфере услуг обеспечит Сербия, еще 2,5 тыс. квалифицированных медработников из Кении направятся в Саудовскую Аравию. 250 тыс. рабочих мест для граждан Кении предоставит Германия, 10 тыс.— Россия. В какой отрасли будут работать кенийцы в этих двух странах, представитель Государственной палаты не уточнил.