Небензя назвал удары США в Йемене вооруженной агрессией

Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что главной задачей ООН является предотвращение угрозы миру и подавление актов агрессии или других нарушений мира в соответствии с принципами международного права.
«С большим сожалением констатируем, что вчера мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государства», — заявил дипломат.
Небензя напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку против хуситов. Он также указал, что эти удары не имеют ничего общего с реализацией права на самооборону согласно Уставу ООН, поскольку она «неприменима к ситуации с коммерческими судами», о чем Вашингтону известно.