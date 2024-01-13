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Небензя назвал удары США в Йемене вооруженной агрессией

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации назвал удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене вооруженной агрессией группы стран против другого государства.
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Источник: Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что главной задачей ООН является предотвращение угрозы миру и подавление актов агрессии или других нарушений мира в соответствии с принципами международного права.

«С большим сожалением констатируем, что вчера мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государства», — заявил дипломат.

Небензя напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку против хуситов. Он также указал, что эти удары не имеют ничего общего с реализацией права на самооборону согласно Уставу ООН, поскольку она «неприменима к ситуации с коммерческими судами», о чем Вашингтону известно.

ООН