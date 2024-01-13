Небензя назвал удары США в Йемене вооруженной агрессией

Небензя напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку против хуситов. Он также указал, что эти удары не имеют ничего общего с реализацией права на самооборону согласно Уставу ООН, поскольку она «неприменима к ситуации с коммерческими судами», о чем Вашингтону известно.