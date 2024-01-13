ВС США подтвердили удар американских сил по объекту хуситов в Йемене

Как в нем отмечается, с 19 ноября 2023 года хуситы «28 раз пытались атаковать и преследовать суда в Красном море и Аденском заливе». «Эти незаконные инциденты включают нападения с использованием противокорабельных баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет», — отмечается в сообщении.