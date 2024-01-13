Минобороны утвердило порядок выдачи оружия народному ополчению

Как говорится в постановлении Минобороны, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, Мингорисполком и облисполкомы «в соответствии с планируемой численностью формируемых отрядов народного ополчения информируют министерство обороны через военные комиссариаты … о требуемом количестве оружия и боеприпасов для обеспечения отрядов народного ополчения».