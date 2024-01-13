Минобороны утвердило порядок выдачи оружия народному ополчению

Как говорится в постановлении Минобороны, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, Мингорисполком и облисполкомы «в соответствии с планируемой численностью формируемых отрядов народного ополчения информируют министерство обороны через военные комиссариаты … о требуемом количестве оружия и боеприпасов для обеспечения отрядов народного ополчения».
Минобороны на основании этого составляет и выписывает мобилизационные наряды на оружие и боеприпасы, которые высылаются в военные комиссариаты.
Оружие и боеприпасы для отряда народного ополчения получает командир отряда или его заместитель в присутствии представителя территориального органа внутренних дел. Выдачу оружия и боеприпасов добровольцам народного ополчения осуществляет командир отряда с оформлением специальных ведомостей.
Как писал Smartpress.by, о подготовке законопроекта о создании в Беларуси народного ополчения Александр Лукашенко заявил в феврале прошлого года. Летом указ об ополчении уже был подписан.
Министр обороны Виктор Хренин сообщал, что численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек.