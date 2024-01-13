Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах

Выступающий за независимость острова кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ проголосовал на участке в городе Тайнань, мэром которого он был в 2010—2017 годах. Именно он является фаворитом гонки. С ним в тандеме идет как кандидат в заместители главы администрации Сяо Мэйцинь, она отдала свой голос на участке в Синьбэе.