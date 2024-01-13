Кандидат от правящей партии Тайваня заявил о победе на выборах

«Кандидаты в президенты и вице-президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ и Сяо Мэйцинь после подсчета голосов лидировали, преодолев 5,4 миллиона голосов», — пишут журналисты.

Таким образом, Лай Циндэ стал 16-ым главой администрации Тайваня, а Сяо Мэйцинь его заместителем. На момент сообщения, согласно данным ЦИК, Лай Циндэ лидировал с 40,1% голосов при подсчете бюллетеней с 17673 участков из 17795.

В ходе своей пресс-конференции, Лай пообещал «противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина». Он сообщил, что намерен сохранить статус-кво в Тайваньском проливе и стремиться с диалогу вместо конфронтации. Избранный глава подчеркнул, что после вступления в должность сотрудничество с материковым Китаем будет осуществляться на основе «взаимности и достоинства».