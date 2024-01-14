Шмыгаль заявил, что Украина поможет Британии в случае нападения России

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга»,—сказал господин Шмыгаль в эфире телемарафона (цитата по «Украинская правда»).
12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак, находясь в Киеве, подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ был подписан в рамках декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.
Согласно документу, Украина получит от Великобритании в 2024 и 2025 годах военную помощь на 2,5 млрд. Соглашение в том числе закрепляет меры, которые Великобритания принимала и будет принимать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также военную подготовку.
Лусине Баласян