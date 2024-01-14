Шмыгаль заявил, что Украина поможет Британии в случае нападения России

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга»,—сказал господин Шмыгаль в эфире телемарафона (цитата по «Украинская правда»).