Глава МВД Кубраков сказал о подготовке к выборам в Беларуси в 2024 году

Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал о подготовке МВД к выборам. Так, глава МВД о тревожных кнопках и наказании за угрозы рассказал в эфире «Беларусь 1».
В частности, Кубраков рассказал о принимаемых МВД мерах для обеспечения безопасности в предстоящую электоральную кампанию. И заметил, что подготовка началась уже давно, в том числе с проведением работы над ошибками и анализом ситуации в 2020-ом.
— На референдуме в 2022 году безопасность на избирательных участках обеспечивалась совершенно по-другому, — напомнил он.
В целом Кубраков заметил, что сегодня безопасность обеспечена и оперативная обстановка находится под контролем. Однако, говоря о задачах, добавил, что личный состав должен быть готов «подняться по сигналу “сбор” и выполнить задачу в любой ситуации».
Еще он рассказал, что правоохранители обследуют каждый избирательный участок, будут установлены тревожные кнопки. И на данный момент в каждом регионе на территориях, где были избирательные участки, установлены системы видеонаблюдения.
Кубраков добавил, что будут тщательно контролироваться избирательные участки и прилегающая территория, будут закреплены группы быстрого реагирования, которые при необходимости окажут помощь сотрудникам, обеспечивающим охрану порядка.
— Ситуация находится под контролем. Запланированные тактика и действия дадут свой результат, и мы обеспечим безопасность, — заключил он.
На днях ЦИК Беларуси завершил образование участков для голосования на выборах депутатов.