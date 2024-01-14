Лидер партии «Шанс» Лунгу: Молдова скатывается в тотальную нищету

«На ремонт жилья, образование, развлечения для детей, и, тем более, путешествия, ничего не остается. Люди в Молдове едва сводят концы с концами — не живут, а выживают. Тем временем Санду в Темишоаре получает премию за европейский ценности, министр Парликов думает, нужны ли нам ветряные электростанции, а Алайба хвастает USB-разъемом и заявляет, что мы идем в ногу со всем миром. Сюр, да и только! Займитесь, господа, уже реальными делами!» — подытожил Алексей Лунгу.