Лидер партии «Шанс» Лунгу: Молдова скатывается в тотальную нищету

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik.Уровень жизни в Молдове с бешеной скоростью катится в тотальную нищету, отмечает в своей публикации в Telegram лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«В мировом рейтинге трат на еду мы занимаем 91 место из 105. Рядом с нами — беднейшие страны Африки. Граждане Молдовы оставляют в продуктовых магазинах в среднем более 40% своего заработка. В странах ЕС этот показатель вдвое, а то и втрое ниже. 8,4% нашего домашнего бюджета уходит на одежду и обувь, 5,1% — на здравоохранение», — пишет политик.
Он напомнил, что в числе расходов среднестатистического гражданина Молдовы также — коммунальные услуги, проезд, мобильная связь.
«На ремонт жилья, образование, развлечения для детей, и, тем более, путешествия, ничего не остается. Люди в Молдове едва сводят концы с концами — не живут, а выживают. Тем временем Санду в Темишоаре получает премию за европейский ценности, министр Парликов думает, нужны ли нам ветряные электростанции, а Алайба хвастает USB-разъемом и заявляет, что мы идем в ногу со всем миром. Сюр, да и только! Займитесь, господа, уже реальными делами!» — подытожил Алексей Лунгу.
В субботу в Тимишоаре состоялось награждение президента Республики Молдова Майи Санду премией «Тимишоара за европейские ценности» в размере 30 000 евро.