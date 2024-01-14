МИД Швейцарии призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании на Украине

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал Кассис.
Глава МИД сообщил, что во встрече по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности, созванной 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют представители 83 стран. Он подчеркнул, что считает «очень важным» участие в нынешних дискуссиях стран БРИКС — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии и ЮАР, учитывая тот факт, что они «могут иметь влияние на Россию». Отвечая на вопрос об отсутствии Китая на встрече, министр сказал, что нужно «найти лучшие пути для сотрудничества с Китаем в целях достижения прогресса», так как Пекин «может сыграть исключительно важную роль во всем этом процессе».
В 2023 году состоялись три встречи в формате этой «формулы». Последняя из них прошла на Мальте
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.