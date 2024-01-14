МИД Швейцарии призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании на Украине

Глава МИД сообщил, что во встрече по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности, созванной 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют представители 83 стран. Он подчеркнул, что считает «очень важным» участие в нынешних дискуссиях стран БРИКС — Бразилии, Индии, Саудовской Аравии и ЮАР, учитывая тот факт, что они «могут иметь влияние на Россию». Отвечая на вопрос об отсутствии Китая на встрече, министр сказал, что нужно «найти лучшие пути для сотрудничества с Китаем в целях достижения прогресса», так как Пекин «может сыграть исключительно важную роль во всем этом процессе».