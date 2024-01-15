Алиханов о скандале с задержанием главврача БСМП в нацпарке: правоохранители занимаются

Напомним, о задержании Евгения Любивого на территории пункта пропуска «Куршская коса» сообщили источники. Инцидент произошел 29 декабря, в машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Сам главврач БСМП от комментариев отказался. В администрации нацпарка пообещали прокомментировать информацию позже.