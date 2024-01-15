Пермский департамент ЖКХ возглавил первый замначальника

Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе администрации города.



12 января Станислав Баскаков покинул должность начальника городского департамента ЖКХ. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 15 января господин Баскаков займет должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс».



Осенью 2022 года господин Белоусов уже исполнял обязанности главы пермского департамента ЖКХ — тогда с поста главы департамента уходил Андрей Власов, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».



Ранее господин Белоусов возглавлял ООО «Тепловая станция “Кондратово”, управлявшей городской котельной ВК-5. В декабре 2023 года Олег Белоусов вошел в рабочую группу по сносу аварийных домов Перми в должности заместителя.