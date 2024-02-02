Кто такой Леонид Слуцкий? Что известно о кандидате в президенты от ЛДПР

В числе требований к кандидатам — публикация сведений о доходах за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. В связи с этим 9 января Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе Леонида Слуцкого. По данным ЦИК, с 2017 по 2022 год кандидат от ЛДПР заработал более 35 миллионов рублей.