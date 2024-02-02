Кто такой Леонид Слуцкий? Что известно о кандидате в президенты от ЛДПР

Образование и начало политической карьеры
Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московский станкоинструментальный институт (сегодня МГТУ «СТАНКИН»), а в 1996-м стал выпускником Московского экономико-статистического института (МЭСИ), имеет степень доктора экономических наук.
Интерес к политике Леонид Слуцкий проявлял уже в студенческие годы. В 1988 году он стал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ в институте.
В 1991—1992 годах Леонид Слуцкий занимал пост советника при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С 1992 по 1993 год Слуцкий был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.
В последующие годы карьера Леонида Слуцкого продолжала стремительно развиваться — в 1994 году он возглавил секретариат Государственной Думы Российской Федерации.
Помимо политики, Слуцкий активно занимался бизнесом: в 1994—1997 годах он был председателем совета директоров Проминвестбанка, а 1997−1999 годах занимал пост зампредседателя правления Уникомбанка.
Работа в Совете Европы
В 2000 году Леонид Слуцкий стал заместителем руководителя делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Этот пост он занимал вплоть до выхода России из организации в 2022 году.
Также Леонид Слуцкий был координатором группы депутатов по связям с парламентом Франции, входил в Президиум Независимой ассоциации «Гражданское общество».
За время своей карьеры в ПАСЕ Леонид Слуцкий подготовил ряд докладов по актуальным вопросам в сфере международной политики.
Доклады Слуцкого в ПАСЕ:
- 2002 год — «О деятельности Международного Комитета Красного Креста»;
- 2004 год — «О вступлении Монако в Совет Европы» — в итоге Княжество Монако было принято в Совет Европы;
- 2009 год — «О закрытии процедуры мониторинга Княжества Монако» — после него впервые в истории ПАСЕ мониторинг Монако был единогласно закрыт.
В первой половине 2000-х Слуцкий сопровождал докладчиков ПАСЕ в Чеченской Республике. Кроме того, как отмечено на сайте политика, в 2007 году он активно занимался восстановлением экономики и социальной сферы региона.
Кроме того, в начале 2000-х Леонид Слуцкий активно участвовал в решении вопросов Эстонской Православной церкви Московского патриархата, в частности — в возвращении собственности. Также политик уделял внимание положению русскоязычных граждан в Прибалтике.
Помимо социальных и религиозных вопросов, Леонид Слуцкий также занимался решением экологических проблем — вместе с князем Монако Альбертом Вторым он участвовал в полярных экспедициях на Северный полюс и в Антарктиду, направленных на решение проблемы изменения климата. Кроме того, Леонид Слуцкий многократно участвовал в экологических форумах, посвященных экологической устойчивости и сохранению биологического разнообразия.
За свою международную деятельность Леонид Слуцкий награжден орденом Почетного Легиона — высшей наградой Франции за развитие парламентских связей с РФ и миротворческую деятельность, а также орденом Гримальди — высшей наградой Княжества Монако, за большой вклад в развитие межпарламентских связей.
Карьера в Госдуме
В 2014 году Леонид Слуцкий активно выступал за присоединение Крыма к России. Он стал одним из первых российских политиков, кто попал под санкции США, Евросоюза и Канады после референдума.
При этом депутат несколько раз приглашал на полуостров коллег из Франции во главе с парламентарием Национального собрания республики Тьерри Мариани, в 2015-м он сопровождал делегацию из Франции в Крыму. С предложением посетить регион политик также обращался к коллегам из Бундестага.
В 2015 году Слуцкий даже получил орден «За верность долгу» — за «личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Крыма».
В 2017 году по инициативе Слуцкого состоялась совместная поездка российских депутатов и членов ПАСЕ в Сирию. Тогда парламентарии осмотрели местную авиабазу РФ и присутствовали на встрече с главой государства — Башаром Асадом.
В мае 2022 года Леонид Слуцкий занял пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. В том же году, после ухода из жизни Владимира Жириновского, его избрали новым председателем партии.
Также в 2022-м Слуцкий входил в переговорную группу России с Украиной в связи с проведением СВО.
Выдвижение Слуцкого на выборах-2024
19 декабря 2023 года решением съезда ЛДПР Леонид Слуцкий был выдвинут кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах.
В числе требований к кандидатам — публикация сведений о доходах за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. В связи с этим 9 января Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе Леонида Слуцкого. По данным ЦИК, с 2017 по 2022 год кандидат от ЛДПР заработал более 35 миллионов рублей.
В качестве источников доходов в декларации Слуцкого указаны заработная плата в Госдуме и продажа имущества. Также был опубликован перечень имущества кандидата от ЛДПР.
Каким имуществом владеет Леонид Слуцкий:
- два земельных участка (1200 и 168 квадратных метров);
- жилой дом в Московской области (805,6 квадратных метра);
- квартира в Ростовской области (54 квадратных метра);
- две квартиры в Москве (38,7 и 169,2 квадратных метра);
- гараж в Москве (18,1 квадратных метра).
Кроме того, по итогам XXXV съезда ЛДПР, на котором было принято решение выдвигать Слуцкого на выборы, были расширены полномочия лидера партии. Теперь глава ЛДПР может приостанавливать полномочия членов высшего совета и координаторов отделений в регионах, если они не выполняют указания сверху или позволяют себе «действия, порочащие репутацию ЛДПР».
Однако за несколько дней до съезда ее протестировали и решили, что электронный Владимир Вольфович выглядит слишком футуристично в интерьере зала. Поэтому от него отказались.
Деятельность в сфере культуры
В 2009 году, согласно распоряжению президента Российской Федерации, Слуцкий стал членом рабочей группы при главе государства по вопросам восстановления объектов культурного назначения, иных зданий и сооружений. В том же году он возглавил фонд «Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца». За большой вклад в восстановление собора Леонид Слуцкий был удостоен ордена Почета.
В 2010 году распоряжением главы государства Леонид Слуцкий был назначен секретарем рабочей группы при президенте РФ по подготовке празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Также политик входил в Совет при президенте РФ по делам казачества.
Преподавательская деятельность
Леонид Слуцкий занимается и преподавательской деятельностью. С 2015 года он является руководителем кафедры международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Слуцкий также является автором ряда научных работ по проблемам инноваций в экономике, евразийской интеграции и международного сотрудничества.
Благотворительная деятельность
Помимо политики, Леонид Слуцкий также занимается благотворительностью. Он занимает пост председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», входит в попечительский совет Международного общественного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца».
Согласно биографии политика, он из личных средств оказывает помощь Краснодарской иконописной студии для детей-инвалидов и поддерживает благотворительные проекты Фонда мира.
Личная жизнь Леонида Слуцкого
В настоящее время Леонид Слуцкий женат вторым браком. От первой жены у него есть дочь Ирина 1991 года рождения. Как и отец, она окончила МЭСИ, а после училась в Гарварде. Также известно, что девушка работала ассистентом главного редактора журнала Harper’s Bazaar. 2018 году у Леонида Слуцкого появился внук, которого назвали в честь деда.
От второго брака у политика есть дочь Лидия. Она родилась в 2010 году. По данным на 2021 год, девочка преимущественно живет за границей, получает образование в Швейцарии и снимает ролики в TikTok.
Скандалы
В 2011 году Леонид Слуцкий приземлился на вертолете прямо на территории Троице-Сергиевой лавры, вызвав возмущение прихожан и сотрудников храма. Политик объяснил поступок тем, что сильно спешил на встречу с патриархом Кириллом.
В 2017 году бизнесмен Сергей Полонский обвинил Слуцкого в получении взятки. Сам политик назвал обвинения бредом.
Позже, в 2018 году, несколько журналисток из парламентского пула обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Депутат заявил, что обвинения не обоснованы и являются частью заказной компрометирующей кампании. На сторону политика встали коллеги Владимир Жириновский и Вячеслав Володин.
В 2018 году комиссия Госдумы по этике не признала предосудительными действия Слуцкого и посоветовала журналисткам обратиться в полицию. После этого некоторые СМИ объявили Леониду Слуцкому бойкот.