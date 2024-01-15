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Токаев встретится с Папой Римским в Ватикане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальные визиты в Италию и Ватикан, в ходе которых встретится с представителями итальянских властей и Папой Римским, сообщает Zakon.kz.
Токаев встретится с Папой Римским в Ватикане
Источник: akorda.kz

Как сообщили 15 января в пресс-службе Акорды, Касым-Жомарт Токаев 18—19 января посетит с официальными визитами Италию и Ватикан.

В первый день визита глава государства проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

«Глава государства также примет участие в инвестиционном круглом столе “Казахстан — Италия” и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний».

говорится в сообщении пресс-службы.

На следующий день, 19 января, президент Казахстана в Ватикане встретится с Папой Римским Франциском, главой Католической церкви.

«Кроме того, президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP)», — говорится в сообщении Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отмечал, что религиозные лидеры, в том числе Папа Римский, могут помочь обеспечить мир на планете.