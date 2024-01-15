Токаев встретится с Папой Римским в Ватикане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальные визиты в Италию и Ватикан, в ходе которых встретится с представителями итальянских властей и Папой Римским, сообщает Zakon.kz.