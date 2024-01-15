Главу Пентагона выписали из больницы

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин оставался на лечении в больнице, так как врачи диагностировали ему рак простаты. Он был госпитализирован 1 января, тем не менее в администрации президента об этом узнали только спустя пять дней.