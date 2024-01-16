Новым главой пермского департамента ЖКХ стал чиновник районной администрации

«Новый руководитель уже появился на рабочем месте, но пока не представлен коллективу ведомства. Вадим Казанцев курировал в администрации Орджоникидзевского района отделы благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, ЖКХ и жилищных отношений. Также он отвечал за сектор по взаимодействию с административными органами и сектор потребительского рынка», — сообщает «Коммерсант-Пермь».