Новым главой пермского департамента ЖКХ стал чиновник районной администрации

«Новый руководитель уже появился на рабочем месте, но пока не представлен коллективу ведомства. Вадим Казанцев курировал в администрации Орджоникидзевского района отделы благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, ЖКХ и жилищных отношений. Также он отвечал за сектор по взаимодействию с административными органами и сектор потребительского рынка», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Прежний руководитель департамента ЖКХ Станислав Баскаков покинул должность 12 января. Он занял пост главы Лысьвенских теплосетей ПАО «Т Плюс». Первый замглавы ведомства Олег Белоусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента.