Мадуро рассказал о четырех неудавшихся госпереворотах в Венесуэле

Кроме того, как и в предыдущие годы, Мадуро возложил ответственность на США за экономические и политические трудности Венесуэлы. По его мнению, Соединенные Штаты «каждый день нарушают права человека» в Венесуэле, сохраняя свои санкции в силе. Некоторые ограничения в отношении Каракаса были смягчены в конце 2023 года в результате переговорного процесса с Вашингтоном.