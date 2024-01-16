FT: ЕС проверит равномерность поставок оружия Украине между всеми членами

По данным источников издания, некоторые страны уже сопротивляются такой проверке.
Решение о проведении проверки последовало за требованием канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки европейских стран на Украине. «Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы», — сказал Олаф Шольц. «Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», — заявил канцлер Германии.
Германия является второй после США страной по объему военных поставок Украине. По данным Кильского института мировой экономики, только до 31 октября 2023 года Германия поставила Украине оружия более чем на €17 млрд, или примерно в пять раз больше оружия, которое поставила Дания, следующий по величине вкладчика в оборонный сектор Украины.
Проверку проводит дипломатическая служба Евросоюза — Служба внешних действий (EEAS). Она предоставит выводы саммитом лидеров ЕС 1 февраля. По данным источников Financial Times, призыв Олафа Шольца в частном порядке поддержали высокопоставленные чиновники в Брюсселе, согласные с тем, что некоторые европейские могли бы предоставить больше оружия.
По данным издания, некоторые европейские страны, особенно на востоке блока, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), который частично финансирует поставки оружия в Украину, чтобы увеличить поставки и разделить бремя затрат. Этот фонд не получал поддержки с июня 2023 года.
В декабре Евросоюз не смог согласовать выделение Украине €50 млрд из-за вето Венгрии. Как сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники, страны Евросоюза пообещали Украине, что предоставят помощь не позднее марта.