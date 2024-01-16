FT: ЕС проверит равномерность поставок оружия Украине между всеми членами

Германия является второй после США страной по объему военных поставок Украине. По данным Кильского института мировой экономики, только до 31 октября 2023 года Германия поставила Украине оружия более чем на €17 млрд, или примерно в пять раз больше оружия, которое поставила Дания, следующий по величине вкладчика в оборонный сектор Украины.