Как напрямую обратиться к министру внутренних дел Казахстана

— В этой части, безусловно, для нас очень важна и обратная связь населения. В современном обществе социальные сети являются эффективной площадкой для диалога. Хочу напомнить, что каждый казахстанец может обратиться ко мне напрямую и в соцсетях. Я зарегистрирован на Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Всегда готов к конструктивному диалогу, — сказал главный полицейский страны. Он отметил, что казахстанские стражи порядка работают и днем, и ночью. Ежедневно на охрану общественного правопорядка заступает более 14,5 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии. — Перед каждым сотрудником стоит важная задача — оперативно и профессионально реагировать на поступающие заявления. Продолжим повышать уровень открытости работы полиции, — резюмировал Ержан Саденов.