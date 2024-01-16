Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. Что они обсудили?

«Реализуется совместная “дорожная карта” по углублению связей между ЕС и Центральной Азии. Ведется работа по организации первого саммита “Центральная Азия — ЕС” в Узбекистане. В конце января в Брюсселе состоится крупный Форум инвесторов, направленный на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между двумя регионами», — говорится в сообщении пресс-службы.