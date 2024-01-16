Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. Что они обсудили?

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства с ЕС.
«Реализуется совместная “дорожная карта” по углублению связей между ЕС и Центральной Азии. Ведется работа по организации первого саммита “Центральная Азия — ЕС” в Узбекистане. В конце января в Брюсселе состоится крупный Форум инвесторов, направленный на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между двумя регионами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Динамично растет объем взаимной торговли между Узбекистаном и странами ЕС, который в прошлом году увеличился на 30%. Реализуются крупные инвестиционные проекты в высокотехнологичных отраслях экономики с участием ведущих европейских компаний. Продлен срок действия торговых преференций ЕС для Узбекистана.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным вопросам, в частности по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
Напомним, ранее Маргаритис Схинас сообщал, что начинает тур во все пять стран Центральной Азии. Визит состоится в преддверии Форума инвесторов «Европа — Центральная Азия», который пройдет в Брюсселе