Сергей Аксенов встретился с военным экспертом из США

Как сообщили в пресс-службе главы РК, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов международной и региональной повестки, в том числе жизнь крымчан после воссоединения с Россией и межнациональные отношения в республике. Сергей Аксенов поблагодарил Скотта Риттера за твердую позицию и объективное освещение происходящих в мире событий:
— Сегодня в мире есть запрос на правду, и мы ценим, что есть те, кто не боится говорить об истинном положении вещей. Именно благодаря таким небезразличным людям мир движется вперед, а граждане разных стран сохраняют уважение друг к другу независимо от того, где живут и на каком языке разговаривают.
Скотт Риттер в свою очередь подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы рассказывать правду о России:
— Моя задача, как и задача любого патриотически настроенного американца, — это рассказать своему правительству об ошибках, которые допускают американские политики в отношении России. Россия — уверенная в себе страна, и это нужно донести до американского общества.
По мнению Сергея Аксенова, гости Крыма, благодаря неформальным встречам с крымчанами, смогут самостоятельно убедиться, что многонациональный народ республики сегодня так же един, как и в дни крымского референдума.
Также в беседе принимал участие руководитель Представительства МИД России в Симферополе Артем Березовский.