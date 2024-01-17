Сергей Аксенов встретился с военным экспертом из США

— Сегодня в мире есть запрос на правду, и мы ценим, что есть те, кто не боится говорить об истинном положении вещей. Именно благодаря таким небезразличным людям мир движется вперед, а граждане разных стран сохраняют уважение друг к другу независимо от того, где живут и на каком языке разговаривают.