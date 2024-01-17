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Сергей Аксенов встретился с военным экспертом из США

Бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США, а сегодня популярного и бескомпромиссного военного эксперта Скотта Риттера глава республики принимал в одном из конференц-залов здания Совета министров РК.
Сергей Аксенов встретился с военным экспертом из США
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РК

Как сообщили в пресс-службе главы РК, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов международной и региональной повестки, в том числе жизнь крымчан после воссоединения с Россией и межнациональные отношения в республике. Сергей Аксенов поблагодарил Скотта Риттера за твердую позицию и объективное освещение происходящих в мире событий:

— Сегодня в мире есть запрос на правду, и мы ценим, что есть те, кто не боится говорить об истинном положении вещей. Именно благодаря таким небезразличным людям мир движется вперед, а граждане разных стран сохраняют уважение друг к другу независимо от того, где живут и на каком языке разговаривают.

Скотт Риттер в свою очередь подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы рассказывать правду о России:

— Моя задача, как и задача любого патриотически настроенного американца, — это рассказать своему правительству об ошибках, которые допускают американские политики в отношении России. Россия — уверенная в себе страна, и это нужно донести до американского общества.

По мнению Сергея Аксенова, гости Крыма, благодаря неформальным встречам с крымчанами, смогут самостоятельно убедиться, что многонациональный народ республики сегодня так же един, как и в дни крымского референдума.

Также в беседе принимал участие руководитель Представительства МИД России в Симферополе Артем Березовский.