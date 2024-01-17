Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности

Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Однако в гарантии безопасности со стороны Великобритании входит «предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан», «сдерживание России», оказание помощи в развитии украинских вооруженных сил, «определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику».