Владимир Путин и Владислав Логинов обсудили переезд офисов крупных компаний в Красноярск

Красноярск является географическим центром России и должен развиваться как один из экономических центров страны, а федеральные структуры, которые работают в Сибири, «правильно переносить» именно сюда. Об этом накануне заявил президент страны Владимир Путин в рамках встречи с главами муниципальных образований на форуме «Малая родина — сила России». Участие в ней принял и мэр Красноярска Владислав Логинов.
Среди прочего он рассказал о новых подходах к работе власти в городе. В частности, о том, что на первое место выходит «Муниципальный диалог» с населением, проводятся «прямые линии», а решения, например, о ремонте дорог, месте строительства поликлиник, создания скверов и парков, принимают по запросу жителей.
«На сегодняшний день это и соцсети, это и “прямые линии”, которые мы ведем ежеквартально, отметил Логинов. — У нас семь глав районов, ежеквартально все проводят “прямые линии”, для того чтобы понять, что все-таки происходит. Здесь нам в помощь МЦУРы, которые по вашему поручению организованы, в том числе наши муниципальные центры сейчас в эту работу интегрированы. Мы сейчас понимаем, что делать. Мы действительно во взаимодействии с жителями строим свои планы».
В ответ президент сказал:
«Мне добавить нечего, только то, что Красноярск — географический центр Российской Федерации. Имея в виду необходимость сбалансированного развития территорий, конечно, нужно думать и о развитии Красноярска как одного из центров России».
«По большому счету я бы полагал, если не федеральные органы власти, то какие-то структуры, работающие именно в Сибири, правильно переносить именно туда. Так же как “РусГидро”, — отметил Владимир Путин. — Я с руководителем “РусГидро” разговаривал, с Виктором Викторовичем Хмариным несколько лет назад. Он скрипел-скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Едут, в конце концов решение принято, они переезжают. Вы знаете, только что я хочу вас попросить. Владислав Анатольевич, вы им помогайте, если нужно приобретать какие-то офисные помещения, выбирать места для того, чтобы создавать соответствующие офисы и так далее. Им помогать нужно, потому что на первых порах у компании там были сложности, насколько я помню».
Мэр Красноярска согласился и пообещал обеспечить москвичей также и социальными объектами.
«Мы готовы. Мы с ними в контакте. Обязательно обеспечим и социальными объектами, сейчас смотрим, где для их работников будет», — сообщил Владислав Логинов.
Владимир Путин отметил, что «для Красноярска это только в плюс».
«Они не сами. Это я их туда выталкиваю, — уточнил президент. — Они-то не хотят, во всяком случае, не хотели никуда ехать, им здесь комфортно, в Москве. Но нам нужно территории развивать, нужно центры компетенции переносить на территории, где идет работа этих компаний. Основная работа “РусГидро” на востоке, в Сибири. Что же им в Москве сидеть? И для Красноярска хорошо, на мой взгляд… Помогайте им. Я подумаю, что еще сделать в таком же плане. Понимаете, это, на мой взгляд, только на пользу развитию пойдет — и Красноярску, и прилегающим территориям, и вообще востоку страны. Географический центр России — Красноярск, и Россия должна развиваться так, равномерно, по всей территории».
Напомним, планируется, что офисом «РусГидро» в Красноярске станет новое здание на нижнем ярусе Театральной площади — оно строилось как гостиница и будет реконструировано. Также ранее сообщалось, что возможность размещения центральных офисов в Красноярске рассматривают такие крупные компании, как «Полюс» и СУЭК.