Владимир Путин и Владислав Логинов обсудили переезд офисов крупных компаний в Красноярск

«По большому счету я бы полагал, если не федеральные органы власти, то какие-то структуры, работающие именно в Сибири, правильно переносить именно туда. Так же как “РусГидро”, — отметил Владимир Путин. — Я с руководителем “РусГидро” разговаривал, с Виктором Викторовичем Хмариным несколько лет назад. Он скрипел-скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Едут, в конце концов решение принято, они переезжают. Вы знаете, только что я хочу вас попросить. Владислав Анатольевич, вы им помогайте, если нужно приобретать какие-то офисные помещения, выбирать места для того, чтобы создавать соответствующие офисы и так далее. Им помогать нужно, потому что на первых порах у компании там были сложности, насколько я помню».