Дональд Трамп заявил, что сейчас Соединенными Штатами управляют дураки

«Нами управляют дураки. Сейчас мы имеем на посту президента Джо Байдена. Я могу уверенно сказать, что он самый коррумпированный президент США в истории. Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну», — заявил Трамп в ходе своего предвыборного митинга в американском штате Нью-Гемпшир.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что, по его мнению, мир сейчас находится в «опасной близости» от начала третьей мировой войны и подобной ситуации ранее никогда не наблюдалось. При этом политик выразил уверенность в том, что он сумеет предотвратить начало новой мировой войны в случае своего возвращения на пост главы государства по итогам выборов 2024 года.
Накануне, 16 января, господин Трамп уверенно выиграл внутрипартийное голосование (кокусы) республиканцев по выдвижению кандидата в президенты США в американском штате Айова. Он набрал 51%, оставив позади своих основных соперников — губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.
Александр Кислов