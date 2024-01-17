Дональд Трамп заявил, что сейчас Соединенными Штатами управляют дураки

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что, по его мнению, мир сейчас находится в «опасной близости» от начала третьей мировой войны и подобной ситуации ранее никогда не наблюдалось. При этом политик выразил уверенность в том, что он сумеет предотвратить начало новой мировой войны в случае своего возвращения на пост главы государства по итогам выборов 2024 года.