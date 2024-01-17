Макрон пообещал передать Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

Великобритания на прошлой неделе первой из стран «Большой семерки» подписала договор с Украиной о гарантиях безопасности, он будет действовать десять лет. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины в случае нападения на нее или разместила там свои войска, в соглашении нет. Соглашение обозначает финансовые и гуманитарные обязательства, защиту критической инфраструктуры, кибербезопасности, борьбу с пропагандой и организованной преступностью.