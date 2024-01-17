Крупная отставка произошла в омской полиции

С 9 января временно его обязанности исполняет майор полиции Валерий Соломенников.
С июля 2014 года отдел полиции по Большереченскому району возглавлял уроженец Тары Дмитрий Бражников, сообщает СуперОмск. Ранее он проходил службу в должности начальника отделения полиции «Колосовское» межмуниципального отдела МВД России «Тюкалинский».Причина его ухода не известна.
Ранее мы писали, что уволенного из полиции за пьяную драку Алексея Меркушова утвердили главой Черлакского района. До 2019 года он возглавлял УМВД по Омску.
Также мы сообщали, что в Омске назначили новых прокуроров в двух городских округах. Прокурором Ленинского округа стал Артём Буйный, прокурором Центрального — Алексей Клевакин.