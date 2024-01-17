Виталий Хоценко исполнил мечту омского школьника в акции «Ёлка желаний»

Заветное желание юного омича Матвея Назарова помог осуществить губернатор региона Виталий Хоценко.
Матвей с удовольствием побывал в аэрокосмическом объединении «Полёт», и с любопытством посмотрел, где производится ракета-носитель «Ангара». Об осуществлении мечты глава Омской области сообщил в Телеграм-канале.
«Мечта Матвея Назарова, о которой мальчик рассказал в рамках доброй акции “Ёлка желаний”, инициированной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным несколько лет назад, сбылась. Матвей написал Деду Морозу, что мечтает побывать на заводе “Полёт” и своими глазами увидеть, как создается ракета “Ангара-5”. Для Матвея с мамой организовали экскурсию и рассказали о производстве ракеты», — рассказал Хоценко.
Отметим, что глава области поблагодарил за помощь в исполнении желания мальчика руководителя госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, руководство ГКНПЦ имени М. В. Хруничева и весь коллектив омского завода «Полёт».