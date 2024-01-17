ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза

«В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи (по реформированию ЕС — ред.) в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство», — сказала она.
Глава ЕК напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Кроме того, ЕС ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан.
Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.