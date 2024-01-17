Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине

Из 666 депутатов за проголосовали 178, против — 485, трое воздержались.
Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.
В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.