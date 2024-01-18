Кличко заявил о «безумном давлении» российских войск на ВСУ

Кличко также сообщил, что остался разочарован решением немецкого парламента (бундестага), который в среду, 17 января, большинством голосов отклонил поставку Киеву крылатых ракет Taurus. «К сожалению, вчерашнее решение не было позитивным для Украины», — сказал Кличко, добавив, что республика нуждается в данном оружии. Он также призвал Германию перестать недооценивать Россию.